李佳薇昨晚開直播與歌迷分享新歌。（黑籟音樂提供）

李佳薇昨晚開直播與歌迷分享新歌。（黑籟音樂提供）

李佳薇相隔4年即將推出新專輯，首波主打歌〈飆〉慰藉受疫情影響的每個人，音域再創她歌唱生涯新高點，副歌更逼出絕美海豚音，歌詞版MV釋出後，不少歌迷驚呼「比煎熬更難唱」、「這飆的不是玉山，是喜馬拉雅山了」，對於新歌高難度挑戰，李佳薇說：「這首歌飆的不只是音高，更是困在身體裡的渴望和追求，這期間最大的體悟就是希望未來能把握每一次演出的機會，將我的特點發揮到淋漓盡致。」

近年受到疫情影響，李佳薇斜槓從事房屋銷售人員，期間還自創保養品牌做起小生意，許久不見歌迷的她，昨在社群平台開直播分享即將發片心情，吸引14萬人同時間觀賞，原定1小時「打屁閒聊」瞬間升級成個人專場表演，「李佳薇乘風破浪飆回來了」標題也立刻登上微博熱搜，她感謝表示：「沉澱這些年，發現自己始終最愛的還是唱歌，希望能有舞台讓我一直唱下去。」

近來大陸節目《乘風破浪的姐姐》話題不斷，直播時有網友大讚李佳薇歌唱實力，追問「乘風破浪可以來踢館嗎」，詢問她有沒有機會參加該節目？李佳薇坦然自嘲，笑說：「每一季的謠傳名單都有李佳薇，好多朋友也問我是不是要去比賽，但實情是節目單位根本沒找過我，還是他們以為我不唱歌了？」

許久未公開露面的她，除了耐心回答粉絲提問，還一連獻唱近10首過去的作品及最新歌曲〈光〉，其中最特別的是她選唱香港藝人古巨基的代表作〈勁歌金曲〉，原來馬來西亞長大的她透露家中其實都是用粵語溝通，印象最深刻的就是小時候爸媽都會租港劇錄影帶回家，全家人一起在客廳追劇，也意外讓她學會唱很多經典粵語歌。直播尾聲李佳薇預告29日再上線與歌迷相會，詳情請關注李佳薇官方社群平台。