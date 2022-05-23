據上觀新聞報導，受此輪上海疫情影響，4月份，上海口岸進出口總值在全國的佔比從年初的28.4％降至16.3％。但4月下旬以來，上海口岸外貿逐漸企穩。上海海關關長高融昆透露，5月迄今，上海海關已審核通過0.9萬份出口原產地簽證申請，貨值超過7億美元，環比4月同期分別增長了36％和57％，可見企業出口復甦跡象明顯。

高融昆坦言，上海在中國促外貿、穩增長大局方面有著特殊地位與作用，但3月底上海開始實施全域靜態管理後，產業鏈、供應鏈一度面臨停頓、中斷的實際困難，同時長三角出現口岸跨區域集疏運能力不足、產業鏈和供應鏈循環不暢等具體問題。

為此，上海海關迅速研究並於4月2日公布「抗疫情保民生助企業促發展」10項措施，包括暢通民生物資「綠色通道」、准許企業延期辦理部分海關手續等措施，獲企業認同。上海封控迄今，上海海關各部門、各單位主要負責人全部進駐單位帶班，近千名幹部職工封閉在崗，所有海關業務現場保持運作。

4月30日，針對疫情對長三角供應鏈造成的影響，上海海關聯合南京、杭州、寧波、合肥海關，共同出台了保障長三角產業鏈供應鏈安全暢通的聯合通告。

5月9日，海關總署提出促進外貿保穩提質十方面措施。上海海關積極落實，針對上海全力擴大復工復產的最新情況，又研究公布了新一輪12項措施，包括「做大積體電路、生物醫藥、汽車製造等全產業鏈綠色通道」、「對重點積體電路企業進口的光刻膠臨時性取消抽樣送檢要求」、「擴大遠程視頻查檢、生產流程嵌入式查檢等應用範圍，減小對企業生產經營的影響」等。

據悉，每年從上海進出口的貨物當中，60％以上是長三角、全國的貨物。長三角五地海關聯合通告發佈以來，長三角地區「白名單」企業已實現五關互認。對於在上海關區申報的報關單，長三角企業可「在家」在線查詢理貨、申報、查驗、放行等信息。遇到跨關區通關疑難問題，均可通過五關線上協同機制，得到快速響應和解決。

同時，上海海關進一步探索擴大真空包裝等高新技術貨物布控查驗模式試點覆蓋面，在風險可控前提下，實施「口岸外觀查驗＋目的地綜合處置」兩段式布控處置流程完成進口通關。自3月28日上海封控以來，上海海關已累計協調處置長三角區域高新技術企業維持產業鏈運轉的關鍵物料19批，涉及汽車零部件生產、積體電路製造行業重點企業14家，貨值1.41億元人民幣。

另外，上海海關積極支持「陸改水」、「陸改鐵」，鼓勵長三角進出口企業運用「聯動接卸」等物流模式，實現跨關區貨物快速運轉。據統計，4月份，洋山海關監管通過聯動接卸模式進出口貨櫃總計3.7萬標準貨櫃。其中，出口3.3萬標準貨櫃、進口0.48萬標準貨櫃，環比分別增長32.5％、143.7％，有效緩解了疫情封控管理帶來的陸路運輸壓力。