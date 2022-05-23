1名女網友在社群網站《Dcard》上發文，她懷孕11周時確診新冠肺炎，目前已經康復，怎料公婆以擔心健康為由要求她將孩子拿掉，讓原PO憤怒表示怎麼可以不經過專業醫師的建議就亂做決定，貼文一出引起熱議。

原PO在社群網站《Dcard》上發文，她已懷孕12周，她在上周確診新冠肺炎但目前已康復，公婆質疑小孩會因為她確診過，生出來不健康，希望她將孩子拿掉，原PO心寒詢問網友們：「公婆沒諮詢過專業婦產科醫師建議，擅自做決定到底是？我如果因為這樣拿掉小孩會下地獄吧」。

文章一曝光，吸引大批網友留言：「好可怕喔，確定要跟無腦家庭綁在一起一輩子嗎」、「連老公都智商掉線，確定要跟這種人生孩子，怕影響未來孩子的智商嗎」、「太可惡，很不尊重母親，自己的孩子自己保護，媽媽絕對要硬起來」、「小生命好不容易來到，千萬別輕易放棄」、「現在不逃，以後要逃就困難很多了」、「公婆跟老公比較有問題」。

也有人建議原PO：「個人覺得公婆可能是怕小孩會因為吃藥而致畸胎，因為沒有醫療人員能保證吃這種藥是否能不影響小孩，還是建議您先去找醫生詢問」、「我37週確診入院治療，目前把女兒生出來，採檢都陰性，寶寶健康很有活力，哭聲又宏亮，到底為什麼要這樣把小孩拿掉」。