美西碼頭工人談判觸礁，勞方要求暫停談判，第三季將進入海運傳統旺季，恐怕塞港更趨嚴重；而上周上海出口貨櫃運價指數SCFI為4162.69點，結束連續17周下跌，隨著上海陸續解封，運價將重啟漲勢，帶動今天貨櫃三雄全面大漲，萬海(2615)率先登頂，長榮(2603)、陽明(2609)最大漲幅接近9％。而航運股也在貨櫃三雄帶領下，散裝貨輪、航空股都呈現上揚，航運指數漲幅接近7％，居台股各類股之冠。

美西勞資談判由於雙方對碼頭自動化意見相左，代表勞方的國際碼頭和倉庫聯盟（ILWU）首度要求暫停談判，被業界解讀可能為後續的罷工活動做準備。而近一年來美國塞港問題持續為政府關注的議題，因此，接下來政府是否出手協調將為美西工人罷工期間長短的主要關鍵。

運價方面，由於春節過後面臨一段需求空窗期，加上疫情封城影響，SCFI指數自農曆年以來連續17周下跌，到上周五才出現止跌回穩跡象。大陸第二季下旬陸續解封，海運業運價反映至營收具有遞延效應，預計春節過後的跌價反映在第二季，預期第二季獲利將是今年相對較淡的一季，即將進入第三季傳統海運需求旺季，封城帶來的遞延出貨將開始顯現。

法人指出，美西勞資談判陷入僵局，將有可能帶動運價呈現上漲狀況，而新海運環保法規2023年上路，多數船舶必須減速航行，以降低碳排放量，形同供給減少，旺季塞港將轉趨惡化影響有效運力支撐運價在高檔，貨櫃三雄今年獲利動能不變。