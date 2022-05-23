無畏疫情衝擊餐飲產業，「連鎖鍋物霸主」築間餐飲集團創辦人林楷傑，以個人名義投資「穎達聚創投公司」，首度攜手基隆經營逾一甲子的名店「麥克麵線」，打造餐飲全新品牌，全台首家門店插旗台中熱鬧的逢甲商圈，預計6月登場！

身間穎達聚創投公司董事長的林楷傑表示，當初起心動念想要輔導更多餐飲品牌化，是因從小吃到大的基隆「麥克麵線」，經過與老闆洽商長達三年，終於以誠心打動對方，透過耕耘連鎖餐飲市場多年的經驗，從食材採購到內場烹調、外場服務等建立完整的SOP，把家鄉味推廣讓更多消費者知道，注入品牌精神，打造全新風貌。

全台首家門店開設在台中逢甲商圈福星路上，除了招牌「魚漿大腸麵線」，還有適合隨時帶走的小食，如豆花、仙草、冰品、基隆一口吃香腸、米腸、崁仔頂海味茶碗蒸、基隆燒賣、關東煮等，網羅多款最強經典小吃，研發獨家口味，要消費者一站式的體驗台灣美食；籌備中同時釋出徵才職缺，邀請熱血餐飲愛好者一起加入餐飲服務業。

麥克麵線營業時間從上午6時到晚上12時，連續18小時營業不間斷，搶攻從早餐、點心、午餐、下午茶、晚餐、宵夜等全時段、全年齡層市場，這也是當前連鎖餐飲業所沒有的優勢，提供更廣的消費新選擇。

麥克麵線營業時間從上午6時到晚上12時，連續18小時營業不間斷，搶攻從早餐、點心、午餐、下午茶、晚餐、宵夜等全時段、全年齡層市場，這也是當前連鎖餐飲業所沒有的優勢，提供更廣的消費新選擇。

林楷傑說，招牌「魚漿大腸麵線」是基隆在地懷舊味，以海味魚漿，包裹著大腸，每日手工現作，有別於市面上的大腸麵線或是肉羹麵線，獨家口味只有麥克麵線才品嚐得到。

另一款基隆知名「帶筋肉羹麵線」，則是選用豬後腿肉，口感富嚼勁，其他還有清麵線、綜合全羹麵線等選擇。

基隆味的「一口香腸」，香氣四溢，加上米腸很對味；「崁仔頂海味茶碗蒸」，更是砸重本加入多款基隆在地當令海鮮食材，讓饕客一嚐新鮮海味；而「基隆燒賣」也是一絕，加入濃濃基隆味，以魚漿為基底，也更有份量，堅持純手工製作。

「關東煮」更提供麻辣、九州豚骨雞白湯、牛髓湯等三款湯底供選擇；而關東煮鍋料品項多達41種，還有日本原裝進口YAMASA的食材，花枝天婦羅、干貝燒、鱈魚捲等高質量的品項；其他甜食點心如仙草、豆花、冰品，每日新鮮熬煮多種配料。

積極籌備中的「麥克麵線」，基層服務員起薪30,800元起，儲備幹部4萬元起，福利還有每年兩次晉升機會，服務周年後贈予員工生日金幣等，都是優於同業的福利。

林楷傑表示，「麥克麵線」台中逢甲店為首家示範店，未來要將品牌推向全台，讓更多消費者品嚐獨家基隆的懷舊小吃。他說，疫情帶動外帶市場商機，將加速發展剛需平價品牌，增加黏著度高的客群，同時讓品牌更生活化，未來也規劃全面開放加盟體系。