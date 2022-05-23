民進黨立委賴品妤、劉世芳、吳思瑤、蘇巧慧等今（23日）日共同舉行全國動物保護四碼專線記者會，呼籲農委會積極成立「1959全國動物保護專線」，同時也要求其補足地方動保機關業務人力，以提升動物保護行政效能，打造友善動物城市。

全台寵物飼養趨勢逐年攀升，單以犬貓數來看，估計全台犬貓數2021年達295萬隻，首度超過0至14歲人口數289萬；除此之外，每年全台動保機關總共平均接獲約15萬件案件。然而，負責動保案件稽查的全國動物保護檢查員約僅167人，除要負擔原先龐大的案件量外，未來受寵物成長趨勢影響，申報案件量勢必增加，地方動保機關人力早已是捉襟見肘，無法負荷。

賴品妤表示，當得知農委會將組改成農業部，而未來也將設立「動物保護司」時，她即認為是推動「全國動保四碼專線」的時機，一方面讓民眾好記，另一方面也是宣示政府有決心要投入更多的資源、預算在動物保護政策及業務上。

會中，賴品妤提出兩個方向，一是透過建置智慧化全國動保專線，有效分流普通諮詢或具急迫性的動保案件，二是補足地方動保業務人力，期望讓資源及人力能聚焦在緊急動保案件上。

吳思瑤表示，寵物管理科上路，基層動保檢查員困境並未改善，根據農委會統計，去年全國民眾申訴及主動稽查動保案件總數共15萬2501件，而全國動保員僅167人，平均每位動保員負責高達913件動保案件！除了業務繁重，長期面對動物受傷、受虐的情況，更造成動保員精神壓力負擔。

蘇巧慧指出，動保檢查員除了申訴稽查案件之外，還要負責動保教育推動、犬貓絕育、動保志工招募管理等業務，可以說是非常的繁重！而且細看各地方政府的數據，以新北市來說，每人每年處理的案量更高達3000件以上，而城鄉人力差距也非常的大，增加地方政府的人力可以說是刻不容緩！

劉世芳向行政院呼籲，應該儘速的回應農委會申請動用第二預備金，用以補足相關動保人力缺口的需求；她認為新設立的寵物管理課僅有6名人力，顯性不足，行政院應該勇於任事的負起責任。

農委會動保科長鄭祝菁表示，農委會對於各地動保人力不足也感到「很痛苦」；於5月11日已向行政院申請動支第二預備金及統籌分配款，預計補足174名計畫人力。另外，對於四碼動保專線的要求也給予正面回應，她表示，只要經費一到位便會啟動以「1959」作為全國動保專線的籌設計畫。