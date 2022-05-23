隨本土確診案例激增、輕症者眾多，防疫保單對「居家照護」從寬認定，民眾對如何理賠仍是霧煞煞；金管會主委黃天牧今赴財委會針對「防疫保單相關爭議及處理情況」質詢時承諾，本周將請產、壽險公會召集會員公司開會，防疫保單的理賠標準，5月底前要訂出指引。

國民黨立委曾銘宗表示，衛福部、金管會對居家照護類似醫療行為、給不給藥的看法不一，保險公司上有指揮中心防疫政策、又得兼顧金融監管的考量，沒有主管機關出來指導，怎麼執行理賠實務上的工作？黃天牧表示，這周會邀請產、壽險公會，召集各會員公司討論，把居家照護診療認定、理賠等標準訂出來，5月底前對外公布指引。

不過，黃天牧表示，保險理賠屬於民事契約，政府不宜過度介入，但指引還是要公布，5月底前要對外說明；黃天牧進一步解釋，居家照護是為了降低醫療負擔，只要不違反契約條款約定，有醫院醫療的相同行為，保險公司都該依約進行理賠；黃天牧強調，保險業已承保的防疫保單，不論保戶買幾張，未來都該負起責任理賠。

產險業目前承保防疫保單有效契約為630萬件，還有100多萬件為「在途保單」；曾銘宗透露，近來接受民眾陳情，向公股背景的兆豐產險以「現金」投保防疫保單，明明沒有信用卡的時差問題，卻同樣遭到拒保；黃天牧表示，不針對個別公司，將對整個產險業進行了解，是否有私下刁難的情況發生。

曾銘宗質詢時也痛批，歐美去年疫情大爆發，新加坡、韓國今年2、3月疫情也失控，台灣卻在此刻拼命賣防疫保單，保險公司連風控都做不好，一點也不保險，應該叫「不保險公司」。