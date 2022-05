台南市高中以下學校從今天起暫停實體授課改採線上教學,去年疫情期間大受歡迎的「公版直播課程」也再度開播。開播首日,市長黃偉哲特別前往提供公版國小英語線上教學的西門實驗國小視察,還穿上日本動漫《鬼滅之刃》男主角碳治郎的服裝,與美籍教師Dan以英語幽默對話、互動,並期許學生們「不畏疫情困難,永不放棄」。

市府教育局長鄭新輝表示,去年疫情期間,台南市針對國小一至三年級學生推出的公版直播課程,收視人次高達900多萬,其中69%為外縣市學生。今年23至27日停課5天,該局再度針對小一至小四的學生推出公版直播課程,每天規畫推出26門課,將有52名老師參與教學,提供全台各縣市親師生線上收看。

其中,中低年級的國語文擁有3個教科書版本,低年級還特別安排1節硬筆字練習,希望幫助學生們寫出正確又漂亮的文字;此外,還規畫全英語主題式課程,由生動活潑的外籍老師進行教學。

負責公版英語直播課程的西門實小校長呂翠鈴指出,去年該校共包辦31天、85場公版英語直播課程,今年的英語直播課程將更進化,將推出多種英語主題式課程,內容涵蓋動物大奇觀、異國美食、童話故事、緊急應變技巧、健康的自己等。

定居台南20年美籍教師Dan,首播當天看到黃偉哲出現在教學現場時,大為驚喜,不僅向黃請教美食口袋名單,2人還以英語幽默對話、互動,並透過直播讓小朋友們看得到。黃偉哲更以”Life can be hard. Keep going and don’t give up.”,結合《鬼滅之刃》的劇情,期許學生們不畏疫情困難,永不放棄。