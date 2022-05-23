後疫時期物價驚驚漲，市場憂通膨置產避險風起，市場資金持續看好不動產市場，商辦產品具高租金高收益及穩定性，出現補漲態勢。今年Q1辦公服務類建照核定總樓地板面積133.1萬平方公尺，佔總建照1071.6萬平方公尺12%，較去年同期暴增3倍以上，更創近五年同期新高。

鄉林不動產研究室也發現，建商、企業與壽險業不約而同地搶進收益型辦公大樓及店面開發。台北市近三年商辦租金指數上升2.93%、A辦及商業指標區主要路段租金指數上漲5.02%，致使交易額與租金更雙雙創新高價，不僅信義區大漲，連士林區商辦也因北投士林科技園區的帶動下，新建商辦每坪行情3,000元起跳。

鄉林不動產研究室指出，商辦需求升溫，北市A辦大樓的租金天花板愈來愈高、市場差異化也大，頂級商辦主要租客包括外商企業、熱門新創產業、醫療健診及醫美等產業，願意承擔較高租金，爭取進駐指標商辦，看中的就是黃金門牌號、高曝光度及門面效益。

據內政部Q1建照核發統計，今年第一季住宅類建築物樓地板面積總計544萬9,870平方公尺領先，其次為廠房、倉儲等工業不動產232萬4,971平方公尺；辦公服務類居第三；唯獨旅館、百貨商場及娛樂業等受新冠肺炎疫情影響，今年商業類核發建照樓地板面積僅有13萬6,378平方公尺。

工業倉儲類建照樓地板面積近年逐年增加，辦公服務類也同樣倍數增加，今年Q1全台辦公服務與零售類場所申請建照樓地板面積達133萬1,435平方公尺，較去年同期的33萬4,980平方公尺，近四倍成長，且佔總建照的比重達12%，較前年的5%增加7%及去年3%增加9%，成長增幅明顯。

北市地政局統計近三年(108到110年)商辦租金指數連漲，全市商辦租金指數上升2.93%、而A辦及商業指標區主要路段租金指數為則上漲了5.02%，每坪標準商辦平均月租金也來到2,800元，較熱門的商辦標的更因為搶租讓租金水漲船高。