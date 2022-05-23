台9線花蓮新城鄉康樂路與精舍街口交通事故頻傳，近1個月內更發生5起車禍事故，多與主要幹道車輛左轉有關，經相關單位研議，擬將原本三色式的號誌，改為增加左轉保護時相的四燈式，並劃設左轉專用道。（羅亦晽攝）

台9線花蓮新城鄉康樂路與精舍街口交通事故頻傳，儘管公路總局改善分隔島，近1個月內卻還是發生5起車禍事故，且多與主要幹道的車輛左轉有關，雖無人傷亡，卻已造成民怨，認為是「交通號誌」惹的禍。經相關單位研議，擬將原本三色式的號誌，改為增加左轉保護時相的四燈式，並劃設左轉專用道，盼能降低車禍頻率。

位在台9線181K＋420公里處的康樂路與精舍街口，是當地居民的交通要道，出入車輛多，從上月16日起至本月17日止，已發生5起車禍事故，且長年住在路口的鄧姓老翁也說，這個路口常發生大大小小的車禍，尤其是從台9線北上路段準備左轉進路口的時候，因交通號誌無左轉燈，加上用路人未多加留意對向車輛，進而發生碰撞，讓不少人對該處的交通安全產生疑慮。

新城鄉民代表傅緯豪、鄧可平、陳柏錩、新城鄉長何禮臺等人因屢次接獲鄉民反應該路口交通號誌的問題，今與公路總局第四養護工程處金岳工務段及花蓮工務段前往會勘，研擬降低發生事故的辦法。

金岳工務段張芯瑋指出，該路口北上左轉需求量大，轉彎時卻因號誌問題，時常和對向來車發生衝突，因此提出2種解決辦法，第一，北上號誌啟動「綠燈早開」，利用時間分隔，讓車輛提前左轉，不受對向直行車輛干擾；第二，將原先三色式號誌改成四色式，意即增加左轉保護時相，左轉車見燈亮時，可直接轉彎，不受對向車輛干擾。

不過2種解決方式也有缺點，張芯瑋表示，「綠燈早開」可能會讓對向車道的駕駛對於通行產生誤解，四色式號誌則須將內側車道設為左轉專用道，恐影響沿線車輛的續進及沿途的號誌。

何禮臺表示，台9線康樂段是所有南下車輛進入花蓮的必經之地，車流量多，但因巷口出入都是在地居民，若改成「綠燈早開」，可能會讓民眾產生諸多疑慮，並造成更多衝突，後經討論，決議擬將號誌改為增加左轉保護時相的四燈式，同時劃設左轉專用道，藉以降低北上車輛左彎與對向直行車的衝突。