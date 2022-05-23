台灣首府大學片面宣布停辦，引發師生反彈，台首大校長張淑中23日發給全體學生一封信表示，未來台首大如果奉教育部核定停辦，會向教育部極力建議，讓同學們能在「原校上課、他校畢業」。對此，學生自救會回應「不接受」，認為尚未看到校方提停辦計畫書佐證前，一切都是空口說白話！

學生自救會指出，「原地就讀 他校畢業」此方案，目前尚未看見校方提出停辦計畫書佐證前，一切都是空口說白話；不要玩文字遊戲，給出明確的白紙黑字，校長聲明中「盡量」「極力爭取」等文字，都給同學充滿困惑與未知。

學生自救會說，依照「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，學校召開重大校務會議並無明確日程，且未於召開前一個月公告周知，這在行程處理上是非常嚴重的疏失。

最後，學生自救會向教育部喊話，懇請教育部幫助台首大學師生，他們希望的是教育部實質介入，而不是校長沒有誠信的說法！