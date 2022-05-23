市議員吳敏濟23日邀請環保局長陳宏益到外埔紅龍果產銷班舉行說明會，並向農民推廣使用沼渣有機肥。（陳淑娥攝）

台中市外埔綠能園區生廚餘發電後會有大量沼渣、沼液，無法去化堆積如山，市議員吳敏濟建議進行研發將其製成有機肥，環保局歷經數年研發成功並取得農委會認證。吳敏濟23日邀請環保局長陳宏益到外埔紅龍果產銷班舉行說明會，並向農民推廣使用，包括紅龍果、葡萄及有機米產銷班班長及與會農友都很讚賞，並達成「免費試用，合作推廣」協議。

陳宏益表示，吳敏濟議員建議將沼渣發酵製成有機肥料，取名「就是肥」，已經中興大學肥料試驗，有機質高達85％，還含有全氮2.9％、全磷酐1.8％、全氧化鉀1.4％及其它8種微量元素。

陳宏益現場說明施肥比指出，如果是水稻類，建議每分地150-250公斤，瓜果類則是每分地350-500公斤，可撒施或鬆土混合均勻。他希望透過產銷班農會推廣「就是肥」的優點及適用作物，免費給合作推廣的產銷班及農友使用，環保局下一步將研究沼液製為液態肥料的可能性。

外埔紅龍果達人也是神農獎得主范振清表示，有機肥能增加土壤透氣性和保水保肥功能，及增強耐酸鹼能力，但烏俄戰爭後肥料價格大漲，影響農民生產成本，感謝吳敏濟議員爭取讓農民免費使用有機肥料，減輕農民的負擔。

樹生酒莊老闆洪吉貝感到非常雀躍，他說如果葡萄園也能使用「就是肥」，除了果實會更飽滿外，甜度也可增加到18度，是非常好的有機肥。

吳敏濟表示，把生廚餘發電出來原本大家視為頭痛的廢棄物沼渣及沼液，經發酵製成有機肥，不但可去化堆積如山的沼渣，也可提供農友作物施肥，大大降低生產成本有可增加農作物產量，這是循環經濟非常成功的例子，希望各縣市環保局也可仿效將回收的廚餘製成有機肥，多多幫助辛苦的農民。