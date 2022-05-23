台北遠東香格里拉因應疫情滾動式調整供餐模式，人氣自助餐廳遠東Café內用外帶雙管齊下拚業績，新上任主廚黃仁人嚴選澳洲和牛，即日起至6月30日推出「夢饗和牛祭」，以不同和牛部位，創意變化豐富多樣的和牛料理，包含慢火爐烤煙燻和牛胸、和牛肉醬義大利麵、和牛壽喜燒等十多道美饌，精采升級菜色吸引饕客。

台北遠東香格里拉同步推出三款外帶炭烤套餐，有四人分享闔家餐和雙人套餐，精選招牌美食如焗烤波士頓龍蝦、綜合燒烤拼盤等，除可電話預訂外，也可於全新改版的「香格里拉精品店」線上商店訂餐，加入香格里拉會員首購可享八折，還有消費滿額禮以及滿額免運費等多重優惠。

遠東Café自助餐廳新上任主廚黃仁人擁有近二十年的餐飲經驗，曾任職於多家知名國際飯店，包括台北W飯店、台北士林萬麗酒店、台北威斯汀六福皇宮等。

雖然近期因為疫情讓飯店餐飲業再度面臨挑戰，黃仁人充滿信心地說：「不斷提升料理精緻度與豐富度，我希望遠東Café成為台北口碑最好的自助餐廳。」目前因應疫情暫時將自助餐廳調整為週五至週日營業，主廚反而趁此時端出和牛吸引食客上門內用，升級食材並集中人力與資源。

宅家防疫也能輕鬆享用遠東Café自助餐廳超人氣炭烤料理，三款外帶套餐包含「Café海陸闔家餐」、「Café海陸雙人餐」及「美式火烤BBQ雙人餐」。主打自助餐廳獨具特色的炭烤美食，以造價近三百萬的西班牙國寶級烤爐Josper Grill悉心烹製各式海陸燒烤，此烤爐採用木炭運作加上獨特的燒烤設計，不僅可呈現龍眼木炭直火碳烤的香氣，更可品嚐到食材的原汁原味。

海陸餐囊括澎湃山珍海味如焗烤波士頓活龍蝦佐奶油起司通心粉、炭烤紐西蘭羊排、焗烤香蒜扇貝、炭烤透抽、烤雞翅、豬肉香腸等，另有凱撒抄拉、烤雞佐地中海北非小米沙拉、奶油玉米等配菜。

「美式火烤BBQ雙人餐」的綜合燒烤拼盤有慢火煙燻豬肋排、炭烤紐西蘭羊排、烤雞翅、豬肉香腸，搭配凱撒抄拉、烤雞佐地中海北非小米沙拉、奶油起司通心粉、奶油玉米等配菜，慢火煙燻豬肋排是遠東Café 炭烤餐檯招牌菜之一，先以綜合義式香料抹在豬肋排上放置一晚，再煙燻七小時，使之肉質外酥內軟，再塗上特製BBQ醬，最後送進Josper Grill增加炭烤風味，令人吮指回味。