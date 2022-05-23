旗艦機大戰開打，Sony Mobile今(23)日宣布Xperia 1 IV正式在台到貨，於5月22日以前搶先完成Xperia 1 IV預購的早鳥消費者們，將可於5月24日起至原預購通路搶先領機，並且獲得超值預購禮，包含Xperia 1 IV原廠背蓋、Xperia快充組，於指定通路預購可再加碼獲得螢幕碎屏險1年及KKBOX 無損音質服務首兩個月免費。

不僅如此，在全台Sony Mobile行動通訊專賣店及Sony直營店預購Xperia 1 IV的索粉們，於5月24日首發當日搶先至原預購門市領機，每位提供1000元郵政禮券或1000元全家禮物卡，數量有限搶完為止。

Xperia 1 IV首購活動也即將開跑，自5月24日起於Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony 直營店，以及線上通路包含：Sony台灣官方購物網站、PChome購物、Yahoo奇摩購物中心、Momo購物網、蝦皮購物、統一集團四大線上購物平台、神腦生活等官方指定店家及通路，購買Xperia 1 IV將贈送「2000元配件購物金」或等值配件購物組 以及KKBOX無損音質服務首兩個月免費優惠。

此外，Sony Mobile也攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信共同推出優惠資費方案，全心回應廣大索粉們的熱烈支持，讓每一位還在考慮的索粉們都能選擇最實惠的方案，把Xperia 1 IV帶回家。