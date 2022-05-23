知名女星Sandy（吳姍儒）於本月初確診感染新冠肺炎後都在家中靜養，並透過社群媒體持續與粉絲分享近況，而確診前3天她雖出現發燒的情況，但之後身體就逐漸好轉並在7日內快篩呈現陰性，但她在靜養的過程卻完全不靠藥物，而是透過「食補」緩減不適症狀，令人感到相當意外。

Sandy近日接受《ETToday》採訪，透露自己是輕症，一開始的症狀就跟大家一樣，發燒、咳嗽、鼻塞、喉嚨很痛，就像是很累的感冒，甚至一度因喉嚨疼痛無法正常吞嚥，但為了增加體力與抵抗力她還是「硬吃」，不過這段期間Sandy都沒有使用任何藥物，她主要是靠「吃跟睡、喝大量的水」來幫助身體代謝，另外還加上「食補」來緩減症狀。

Sandy透露自己其實已經許久不碰任何藥物，身體不適都靠簡易的食補來增強抵抗力，因為對她來說飲食均衡比較重要，而對抗疫情她則表示，Omicron是屬於溫病，所以她會吃得比較涼一點，像是用椰子水煮湯，或用洋蔥汁舒緩喉嚨不適的這種邏輯來取代藥物。然而Sandy也強調這是她自身的經驗，還是得依照個人身體狀況，以及醫護人員專業的評估為主，她的方法不見得適合每一個人。

如今Sandy不僅在短短7日內成功轉陰，身體也漸漸康復，甚至自嘲自己沒有因為確診而變瘦，因此還被經紀人逼減肥，讓她有些哭笑不得。