星座運勢網站「星座看看」分析12星座是否會壓抑自己的感情，其中金牛座、巨蟹座最習慣忍耐，所有負面情緒都往肚裡吞，默默承受一切痛苦。

▍白羊座

白羊座的任何情緒都是直接表現在臉上，不會壓抑自己，開心就大笑，生氣就大吼大叫，完全不會隱藏真實想法。

▍金牛座

金牛座可說是壓抑冠軍，只要感到不開心或生氣，就習慣把這些負面情緒往肚裡吞，然後默默消化這些感受，完全不會和旁人抱怨，很容易因此悶出心病。

▍雙子座

雙子座看起來開朗樂觀，其實也常常壓抑自己，因為他們太會見人說人話、見鬼說鬼話，有時不得已總要說些違心之論，內心就感到壓抑不已。

▍巨蟹座

巨蟹座根本已經把壓抑當成習慣，他們很在乎其他人的感受，只要不傷害他們家人，基本上所有的委屈都能忍下來，默默承受所有痛苦。

▍獅子座

獅子座完全沒有壓抑的時刻，隨時都在孔雀開屏，享受大家的吹捧，不爽就直接罵回去，他們的世界不存在忍耐和妥協。

▍處女座

處女座講理不講情，得理不饒人，只要認為自己是對的，才不管其他人怎麼想，一定堅持到底，完全不會壓抑自己，活得非常自我。

▍天秤座

天秤座會為了勸合而壓抑自我，他們無法忍受衝突場面，總會不斷退讓、委屈自己，只求風波快點過去，所以內心也常常感到壓抑。

▍天蠍座

天蠍座的世界不存在壓抑，面對想要的東西，就一定要拿到手，甚至可以不擇手段，若是有人敢阻擋他們，就要有被修理一頓的心理準備。

▍射手座

射手座非常樂觀，就算身邊一堆煩心事，也不會影響他們的心情，遇到不順心的事情很快就能看開，從來不會壓抑自己。

▍摩羯座

摩羯座非常早熟，能自由收放情緒，他們認為隱藏真實的想法不算壓抑，而是一種手段，所以不覺得壓抑有什麼不好。

▍水瓶座

水瓶座非常隨性，常常想到什麼做什麼，是個感情用事的人，理智常常被拋到腦後，更不會為了達成什麼目的而壓抑自己。

▍雙魚座

雙魚座看起來好像感情很外放，時不時對身邊的人耍耍小任性，傷心了就默默流淚，其實他們覺得自己還是很壓抑，感情太豐富了，無論怎麼宣洩都只是冰山一角，內心依然有很多感受無從訴說。