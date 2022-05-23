立法院司法及法制委員會今（23日）審查及處理中華民國111年度中央政府總預算關於法務部主管預算凍結項目等案，國民黨團總召曾銘宗質詢高檢署檢察長張斗輝「高登環球僅200萬資本，卻要進口16.5億元的快篩劑，是否合理？」張則回復，資料不足無法判斷是否合理。

曾銘宗質詢時表示，依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條規定，經中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

他詢問，去年至今有關哄抬口罩、快篩劑，立案多少案、調查情況？疫情期間檢調扮演的角色非常重要，各地檢察署及調查局應扮演好法定功能。此外，高登環球公司取得衛福部快篩劑EUA，但資本額僅200萬，卻要進口1700萬劑，需要16.5億元，「依據一般常識，這樣合理嗎？」

曾銘宗表示，高登環球前身是在長庚醫院地下街賣小吃，自以為在小吃街賣久了就有醫療背景，衛福部很天才就給它EUA，200萬要進口16.5億元的快篩劑；如此這樣誇張的情況，無論是否違法，但合理嗎？

張斗輝表示，過去這段時間，口罩已偵辦非常多案件，另外其他防疫物資，偵辦多少案件的詳細資料，會後再提供；目前也有起訴的案件；至於是否有任何問題，相關機構都會移送處理，目前沒有辦法從資本額來判斷是否有問題，資料不足亦無法判斷是否合理。