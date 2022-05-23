北市2名UberEats外送員去年1月間因行車糾紛發生口角，夏姓男子對林姓男子嗆罵「X你娘」、「你是渾蛋」等語，慘被對方控告妨害名譽。士林地院審結，依公然侮辱罪處其拘役35日。可上訴。

判決書指出，夏姓男子與林姓男子同為UberEats外送員，兩人2021年1月3日中午間於北市一處路段發生行車糾紛，夏男一時氣不過，便嗆罵林男「X你娘」、「你是渾蛋」等語，林男不滿人格遭貶損，憤而報警提告。

對此，夏男否認犯行，稱自己變換車道確實沒打方向燈，但林男當下的反應並非煞車，而是以車衝撞他，他因對方惡意衝撞，才情緒失控，且該些話語僅是表達不滿的口頭禪。

士林地院法官審理後，認為夏男辱罵林男的詞語，客觀上仍屬負面評價字眼，有指責、嘲諷與輕視之意，會使人感到難堪，且貶損聽者的人格與社會評價，認定夏男的說詞僅是為了卸責，審酌其為外送員，育有3名未成年子女，每月收入約5至6萬元等，依公然侮辱罪，處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。可上訴。