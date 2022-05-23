電池模組廠順達(3211)持續布局非IT領域，於4月6日以每股23.85元投資新盛力(4931)約7000張，市場預期順達科將力挺新盛力的業務，激勵新盛力股價連日狂飆，今天盤中股價再攻漲停板，創下2019年8月20日以來新高，不過順達科表示，未來兩家公司是否進一步合作，須視雙方業務發展方向而定。

新盛力科技為高功率鋰離子電池模組廠，前身為SONY在台灣的鋰離子電池模組生產工廠，傳承日系廠商生產技術及經營管理能力，相較於其他同業多專注在NB等IT產業，新盛力科技產品聚焦在電動手工具機、儲能系統及兩輪輕型電動交通工具三大領域，由於順達科近幾年逐步將產品重心放在非IT領域，關注有綜效整合投資及策略合作對象，希望能加速非IT領域業務成長，新盛力因產品主要在非IT領域，符合順達科希望拓展的非IT領域業務方向，獲得順達科投資。

根據順達科財報公告，順達科及子公司順陽公司以轉投資為目的，於111年4月6日以每股23.85元，總計9540萬元及7155萬元之對 價，分別取得新盛力科技公司4000張及3000張普通股，占被投資公司已發行股份總額約6.28%及4.71%。

順達科近幾年加大力道搶攻非IT領域，公司電動自行車及儲能產品均已出貨，預估今年非IT產品占比將達10%，並於2023年占比達15%到20%。

順達科表示，公司目前僅是投資新盛力，尚未就業務合作進行討論，未來兩家公司是否進一步合作，須視雙方業務發展方向而定。

隨著缺料緩解，新盛力營收逐步回穩，毛利率也谷底翻揚，第1季合併毛利率13.89%，年減4.25個百分點，稅後盈餘為3811萬元，年增3.24倍，每股盈餘為0.6元，累計前4月合併營收為8.65億元，年增102.45%。