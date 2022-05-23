蔡允潔（左）開心曬出身分證的配偶欄。（紅心字會提供）

Fraser（左）在520向蔡允潔求婚成功，並馬上登記結婚。（紅心字會提供）

在520當天被男友Fraser驚喜求婚的藝人蔡允潔，今（23）日宣布正式成為人妻，她開心表示：「我竟然變成詹太太了。」甫進入人生下一階段的蔡允潔一提到婆婆就笑說：「我也很感謝我的婆婆，第一次成為人妻，叫Fraser的母親『媽媽』時，有很難以形容的靦腆，我婆婆總是傾聽我心裡所有的聲音與想法，給予我們完全的幫助與方向；公公則是無條件的尊重我們，給我們支持。」至於父母聽到她要結婚時，則是相當不捨。她透露礙於疫情的關係，婚禮的計畫會先暫緩。

蔡允潔透露在幫Fraser籌備求婚的親友那得知，Fraser原本計畫要排在520當天去登記結婚，但因為那天是好日子必須先預約才行，沒想到求婚當天遇到抗議鄰居，讓整場求婚提早一個多小時完成，不甘心的親友跑去戶政事務所抽號碼牌，竟然排上的現場名額，讓2人當天順利完成結婚登記。

蔡允潔透露，早在去年12月底就有第一次結婚的衝動，當時她和Fraser擔任證婚人陪紅心字會的工作人員到戶政事務所登記結婚，「看他們在簽結婚書約的當時，我也突然有種衝動，想問Fraser願不願意娶我。」

回顧2人的戀愛故事，蔡允潔說真的很感謝紅心字會，當時我又發單曲、辦演唱會、跑全省萊爾富宣傳零錢捐，還有很多的公益活動還有凍卵，都是Fraser在我身邊幫忙我打理大小事；這些日子，真的也是經歷過無數次的磨合與爭吵，因為成長的過程及家庭背景不同，我是大小事一切靠自己，所以我個性急又快，他卻是慢到不行，我對未來是比較多的不安全感，但他卻是抱持著沒關係，事情來了再解決處理就好，很多的觀念與脾氣，也是在小優、草爺、卜星慧這些一起做公益的夥伴陪伴下，一路走過來，沒有他們的話，我跟Fraser應該已經沒有在一起了。