全球多國近來陸續傳出猴痘確診病例，美國總統拜登坦言，若疫情進一步擴散，後果恐不堪設想，他說，這是「每個人都該關注的問題」。

自5月初以來，北美洲與歐洲相繼發現猴痘病例，引發各界擔憂，這個在非洲部分地區的地方性流行病正在向外擴散。

首度以總統身分訪問亞洲的拜登在韓國首爾表示，衛生官員尚未向他完整簡報美國猴痘疫情。

拜登今天登上總統座機「空軍一號」飛往日本前對媒體說：「這是每個人都該關心的問題。」

拜登說：「令人擔憂的是，若疫情擴散，後果恐怕不堪設想。我們正努力找出因應之道，以及有何疫苗可用來保護人們免受猴痘病毒感染。」

全球多國近來爆出猴痘疫情，美國麻州5月18日通報首例後，佛州今天也發現疑似病例。

衛生當局表示，正在調查佛州首起猴痘推定病例，這名病患最近曾赴國外旅行。

近年來，非洲中部與西部有數以千計人感染猴痘，但在歐洲和北美洲很罕見。

感染猴痘的患者大多會在數週內康復，只有極少數致命。

世界衛生組織（WHO）表示，截至昨天，全球12個非猴痘流行國家已通報92例確診病例和28例疑似病例。

猴痘病毒由動物傳染人類，症狀非常類似天花，但臨床上較少演變為重症。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110523