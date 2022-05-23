以「火烤牛肉專家」定位的連鎖速食品牌漢堡王今（23）日宣布6月1日正式插旗屏東。繼在台南推出「巧克力華堡」在彰化推出「宵夜呷飽堡加肉」活動，並為宜蘭研發加碼推出「三星蔥華堡」等活動之後，漢堡王為屏東店高調發起「尋找吃貨王」活動，號召吃貨們於6月1日光臨屏東公園店，提前為開幕引爆話題！同時，漢堡王也宣布將為屏東消費者推出「萬丹紅豆」系列在地限定「堡點」，搭配在地享有盛名的紅豆食材，融合出超狂的獨特風味，分別推出「萬丹紅豆牛肉堡」、「萬丹紅豆聖代」，以及「萬丹紅豆草莓聖代」三款產品，誓言爽爆屏友們味蕾！

為歡慶屏東店開幕，6月1日開幕日當天前100位來店消費者，即可獲得漢堡王王冠乙個。6月1日至6月3日限時3天，只要拍下期間限定「萬丹紅豆」系列餐點，加上指定Hashtag並公開分享於個人Facebook，大膽表達自己的「吃貨宣言」，就有機會榮登吃貨王封號和屏東公園店限定－華堡兌換券五張。此外，開幕期間還有優惠三連發，長達一個月，為了滿足最懂吃的屏友們，還不快揪團吃爆！

漢堡王為了滿足重吃又懂吃的屏東鄉親，開幕特別推出，以屏東在地特產「萬丹紅豆」為核心，打造的三款屏東吃貨「堡點」：萬丹紅豆牛肉堡、萬丹紅豆聖代以及萬丹紅豆草莓聖代。

「萬丹紅豆牛肉堡」大餐價194元，套餐價169元，單點129元 ，4.4盎司火烤牛肉排與香甜美味的萬丹紅豆蜜，甜鹹的滋味配上綿細滑順的口感，咬下的每一口都充滿屏東在地好滋味。「萬丹紅豆聖代」套餐加購價49元，單點69元，充滿濃濃香草牛奶風味的聖代搭配綿密香甜的屏東在地萬丹紅豆蜜，標榜每一口都吃得到香醇奶香以及紅豆蜜的香氣。

而「萬丹紅豆草莓聖代」套餐加購價59元，單點79元 ，充滿濃濃香草牛奶聖代搭配酸酸甜甜的草莓醬，再配上綿密香甜屏東在地萬丹紅豆蜜，香濃冰淇淋融合酸甜又帶有紅豆蜜香氣的口感，吃一口就透心涼。

為找到最懂吃的屏東吃貨高手們，6月1日至6月3日漢堡王端出限時3天「漢堡王吃貨宣言」活動，只要拍下屏東公園店期間限定萬丹紅豆牛肉堡、萬丹紅豆聖代或萬丹紅豆草莓聖代任一品項，並加上#屏東漢堡王#紅豆牛肉堡，公開分享於個人Facebook，讚數越多越有機會被王看見，榮登「吃貨王」者，將獲得漢堡王送出的屏東公園店限定獨家招待券－華堡兌換券五張，限額5位（每人可獨得五張）。

漢堡王開幕三連發優惠活動，優惠期間長達一個月。首波「精美好禮大方送」，6月1日至6月12日臨櫃購買萬丹紅豆豪華餐只要299元，買即贈限量百事聯名提袋乙個。接續從6月13日起的「好康優惠三重奏」，臨櫃購買Q彈海老系列套餐或萬丹紅豆豪華餐，即贈三重好禮回客券乙張（數量有限，送完為止）；6月26日至6月28日華堡日屏東公園店再加碼，臨櫃購買萬丹紅豆牛肉堡套餐/大餐或華堡套餐/大餐送原味華堡乙個。（活動詳細辦法依漢堡王公告為主）。