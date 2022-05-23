新冠肺炎疫情持續延燒，我國防疫制度亦不斷調整。警方指出，詐騙話術搭上疫情話題，不斷推陳出新，同樣的「假檢警」老梗，詐騙集團會先以「通知確診隔離」、「被冒領防疫保單」等藉口，和被害人搭上線後，取得進一步聯繫再用假檢警老梗透過「監管帳戶」等伎倆詐財。

桃園七旬徐姓老翁，退休後倚賴退休金及保險金過生活，3月時接到自稱檢疫所的工作人員來電，聲稱徐已確診須匡列隔離，徐表示未曾到過該檢疫所，對方要求加LINE並稱向上級請示看後續如何處理。

隨後徐接到自稱台北地檢署主任檢察官來電，聲稱後續經調查徐名下帳號曾向某銀行借取新台幣1200萬元，該銀行已提出抗告，徐緊張並表示並無此事，接著假主任檢察官聲稱此為重大刑案尚由地檢署偵辦，請務必遵守法律保密條款，不可洩漏給第三人知悉，否則會吃上官司。

假檢察官並稱，已協助徐向法院公證處申請暫緩處理及不讓銀行律師團扣押財產，指示徐在遭扣押前先將名下財產包含基金、存款等解約存至名下同一帳戶，再要求徐申請網路銀行及約定帳戶，並依照假主任檢察官於LINE內提供的帳號、密碼做設定，徐先生前後共5次從名下郵局、銀行帳戶提款並存入自己的渣打銀行帳戶，對方更要求每日9時及16時以LINE網路電話報告行程及進度，且每次通話完畢要刪除所有聯繫紀錄。

直到徐的外甥欲向其借款，徐表示資金有問題遭凍結，其外甥才驚覺可能遇上詐騙，經查徐存於名下渣打帳戶內的所有款項已遭對方以設定好的帳密分6次網路轉帳一空，計遭詐騙523萬元。

另有名南部七旬林姓女士，日前接到自稱北市刑警大隊陳姓刑警來電，稱有國泰保險員表示有人冒用林女士名義要領防疫保險金，林女士表示未保防疫險，隨後林女接到自稱黃主任檢察官來電，聲稱查獲犯嫌的扣押物品200本存摺中有一本是林女的，開戶需本人及身分證，聲稱林女肯定有涉案，指示陳刑警將林女押到案。

接著換陳刑警來電，喝斥林女不怕警方用手銬將她銬上會很難看，再恐嚇稱拘留所裡面有10多人會欺負林女等語，建議林女向檢察官申請資金公證調查，於是林女按照假主任檢察官指示，在相約地點處林女的自小客車上，交付60萬元交給前來收款人員，林女後經家人提醒，才驚覺遇上詐騙。

刑事局呼籲，近來詐騙集團以此手法指示被害人申請網路銀行約定帳戶並要求提供帳號密碼，切記檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求設定網銀帳密或收取現金存簿，民眾聽到「身分遭冒用協助申請資金公證」、「監管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙。