新北醫療量能全國倒數第二，興建醫院聲浪不斷，新北市議員李翁月娥23日總質詢指出，市府規畫在蘆洲北側農業區興建萬坪醫院，案件卻卡在內政部遲遲未過，要求市府積極與中央溝通。新北市長侯友宜直言內政部「審得有夠慢」，他強調，此案有急迫性，將努力爭取中央支持，案件通過後，會優先興建醫院。

新北市蘆洲南北側農業區區段徵收開發案，目前已通過市都委會審議，送往內政部度委會小組審查中，其中市府規畫在蘆北地區三公頃土地興建蘆洲醫院。

李翁月娥表示，蘆洲醫院可守護蘆洲、三重、五股、八里等地區共70萬名市民健康，是地方民眾期待已久的萬坪醫院，案子卻卡在內政部，直言中央官員只會在辦公室吹冷氣，不知民間疾苦，市府應加強與中央溝通，讓案件核定通過，才能詳細規畫醫院。

侯友宜坦言「審得有夠慢」，中央不准新北無法展開後續規劃，希望中央、地方同心同力，新北市也願意承擔，若書面資料審查通過，新北將展開醫院規畫。

侯友宜說，新北市每萬人平均病床數是全國倒數第2名，僅贏過離島金門，未來三重第二行政中心完工後，也會逐步擴大市立聯合醫院三重院區的服務量能。

城鄉發展局長黃國峰表示，此案2020年送內政部，已召開5次小組會議，衛福部原則同意用地規畫，難得有一個案子從中央到地方意見都一致，市府會持續跟中央溝通，盡速讓案件通過。

城鄉局表示，全案近期展開區段徵收地主意願，8成地主沒意見或同意，因涉到區段徵收程序，後續將召開土地徵收聯合審查小組會議討論。