因應疫情發展，日勝生加賀屋推出「饗味宅度假 部屋食住房專案」，專案期間從5月25日至6月30日，在頂級日式榻榻米房間內享用美味會席料理、沉浸天然白磺溫泉的撫慰，用好湯與美食寵愛自己再出發。此住房專案適合夫妻、情侶，或是帶長輩、小孩出遊的貴賓，在房內用餐，享受旅行的同時更加安心，來趟宅度假之旅。

疫情升溫，許多貴賓希望避開用餐人潮，擁有獨自用餐空間，日勝生加賀屋推出「饗味宅度假 部屋食住房專案」，每日限5間，提供部屋食（房內用餐）新選擇。預訂此住房專案園景半露天風呂套房平日23,888元+10％起，包含住宿1晚、精緻早餐2客、季節會席料理晚餐部屋食2客和夕月嚴選酒2杯，另含迎賓水果、房內精緻點心、咖啡飲品暢飲。

用餐時由受正統訓練的管家將料理送入客房內，在榻榻米空間享用頂級生魚片和美味和牛鍋，在房內就能品嚐整套會席料理，避開用餐人群、不受外界打擾。

夏天的新陳代謝旺盛，是養生好時節，一日之計在於晨，日勝生加賀屋亦祭出「千元有找」大優惠，5月25日至6月30日平日週一至週五早上消費「白磺泉大眾湯搭配天翔廳日式自助早餐」一日遊方案，每位只要999元（每日限量男女湯各20位）！享白磺泉大眾湯泡湯1次（請於當日下午13:00前用畢）、天翔廳日式自助早餐1客（請於早上07:00至10:00使用，早餐建議事先預約）。

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