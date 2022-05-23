當員警開啟車門，突然湧出大量的吸食K他命惡臭味，讓準備搜查員警聞味受不了。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑大偵五隊去年溯源追查1件毒品源頭，在南屯區逮捕涉案的郭、詹姓男子，當場查獲500包的毒咖啡包，市價約20多萬元，當幹員開啟嫌犯車門時，毒品塑膠惡臭味瞬間湧出，員警形容嗆鼻到「呼吸難受」，對犯嫌直呼「吸K這麼臭，你不會難過嗎？」，全案將2人依毒品罪嫌送辦。

警方指出，警方循線埋伏，待郭嫌下車進行毒品交易時，當場起獲外包裝「adidas」毒品咖啡包高達500包（毛重2400公克）及手機3支，同時追查在車上等候之詹嫌，為供應該毒品咖啡包之上手大盤商，順利查獲該2名毒販。

警方進一步追查，當員警開啟車門，突然湧出大量的吸食K他命惡臭味（類似的燃燒塑膠氣味），讓準備搜查員警也受不了，對犯嫌直呼「吸K這麼臭，你不會難過嗎？」又再於車內查獲相同外包裝「adidas」毒品咖啡包2包、K盤1個、手機1支等。

詹嫌辯解，僅坐在車上不知販毒情事，供詞避重就輕，警方提出犯罪證據，難以狡辯；台中市刑大分析，毒品咖啡包包裝花樣百出，印製小惡魔、卡通人物、俏皮、名牌等圖案「毒咖啡包」，這次連知名運動品牌被偽裝做為外包裝，但藏毒難敵警方查緝，全案由檢方依販毒罪嫌起訴在案。

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