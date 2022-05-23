國定古蹟「台中州廳」歷經3年修復工程，預計今年底完成主體修復，文化局向中央申請補助「台中州廳數位模型建置」計畫，希望利用光學掃描儀建立州廳點雲模型，除修復過程記錄下具有「期間限定」的重要修復資訊，並詳實建立文化資產資訊，對未來的保存與活化有助益。

文資處說明，早期文資修復工程，須拍攝大量照片及手工繪圖來記錄，這次引進點雲技術，建置3D模型，大幅節省資源與人力，未來讓民眾具體瞭解建築的內部結構、文資價值，也是進行文化資產推廣利用教育的重要基礎。

文資處舉例，掃描州廳的中山廳，之前曾是會議室，修復時拆卸後期架高地板，發現原本的混凝土造地坪布滿了許多金屬尖釘，推測可能是地坪粉光時同步預埋入，以利固定上層木地板，同時減少地板裝修痕跡，十分特殊。這些隱蔽的「期間限定」細節，3D點雲記錄將重現當時建築巧思。

計畫主持人黃銘璋建築師說，「點雲模型」是透過雷射掃描量測系統，高速拍攝整個空間，每1點就代表物體表面的一個座標。第2次拍攝時，再依建立好的座標帶入場景色彩資訊，最後透過影像軟體額外添加物體外觀、材質的模擬，建構出有趣的VR互動體驗情境。

文化局指出，台中市總計181處古蹟、歷史建築及紀念建築，目前正在進行或即將完成的文化資產修復工程總共27處。國定古蹟「台中州廳」未來修復完成後，將與「刑務所官舍群文化園區」及「綠空鐵道」，形塑台中文化城中城的歷史場域。