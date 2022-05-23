本土疫情衝擊未能打疫苗的幼兒，國內目前已累計5例，確診後併發腦炎個案，前台大感染科醫師林氏璧說，國際上兒童確診併發腦炎病例非常稀少，且兒童確診轉重症的發生率極低，認為家長不用過度恐慌，他推估美國在幾周內就會批准6個月至6歲幼兒的莫德納疫苗EUA，應該很快就有新冠疫苗可施打。

林氏璧今（23）日於個人臉書指出，疾管署21日主辦的「兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例討論」會議中，總計有6例染疫後併發腦炎的個案，年齡介於2至4歲之間，這些案例進展迅速，病程各自表現也不同，可能各有不同致病機轉，目前還很難下一個結論，但國際上兒童確診後併發腦炎的病例非常稀少，日本及韓國也幾乎沒有報告，估計是7萬兒童中至少有3例。

林氏璧引述兒科醫師黃瑽寧提出各國兒童感染Omicron數據說，美國兒童確診死亡率是10萬分之5、日本為百萬分之5.5，台灣則是10萬分之1.7，截至5月20日為止，9歲以下染疫人數是11萬3388人，其中有11萬3362人是輕症且康復。

因此林氏璧認為家長不用過分恐慌，兒童重症發生機率目前看來甚低，且分母11萬的數字肯定是低估的數字。但林氏璧提醒，疫情指揮中心公布的8大腦炎重症前驅症狀，包括體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐、步態不穩，病徵其實和腸病毒重症的症狀是一樣的，都是需要家長留意，一旦出現請一定要打119就醫。

林氏璧推估，美國可能在幾周內就會批准6個月至6歲幼兒的莫德納疫苗EUA，這個年齡層應該很快就有新冠疫苗可供施打，莫德納與輝瑞／BNT不同的地方是，沒有另外做兒童劑型疫苗，而是直接施打成人的1／4劑量。