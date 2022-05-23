一年一度的端午節將屆，粽子的口味南北各不相同，「北部粽」與「南部粽」之爭歷久不衰，台南市市場處今年特別組成美食特搜隊，合力訪查並整理出台南傳統市場必吃5大名粽，不只有竹葉香的古早肉粽、搭配花生粉簡單卻出眾的菜粽、或是獨家限定版干貝粽等應有盡有。

台南市市長黃偉哲表示，台南是全台聞名的美食之都，而其中許多小吃的發源地都是來自傳統市場，要品味最道地的好粽那就絕對要來市場選購，這次獨家優選5大名粽。

包含佳里中山市場「陳家肉粽」，由製作麻糬年糕起家，每日堅持採買最新鮮的後腿肉，加上特選的土豆及鮮美的鹹鴨蛋黃，呈現道地的南部古早味；學甲公有市場的「豐成碗粿」，招牌碗粿不只是當地必吃美食，葱油爆香的古早味粽子更是該攤獨家特色。

在地經營70多年的友愛公有市場的「郭家粽」，每天早上7點開賣，簡單樸實的古早味肉粽及菜粽令人難以忘懷；西港公有市場「蓮華素食」，招牌菜粽堅持使用台灣米及嚴選北港花生，淋上古早味油膏、花生粉和香菜，好滋味不輸給肉粽。麻豆市五公有市場的「雲記古早味美食」，除招牌肉粽、素食粽之外，還有限定版豪華干貝粽，更可依顧客需求客製化，滿足民眾多元口味。

台南市經發局局長陳凱凌表示，每到端午節都會激起「北部粽」與「南部粽」的支持大戰，相較於先將糯米炒至半熟再包入香菇、栗子等內餡再蒸熟的北部粽，南部則是直接將生糯米包入鴨蛋黃、香菇、紅蔥頭等內餡下水煮熟，因此又稱作「水煮粽」，吃起來特別Q彈又帶有黏性，並散發淡淡的竹葉香，其中花生粉更是嗜甜的台南人必備醬料，如果想要品嘗南部粽的，那就一定要來到傳統市場，不只價格便宜優惠，代代傳承的手藝更保留了古早歷史中的傳統美味，每日皆手工現包現煮，想要品嘗的民眾務必要把握時機提前訂購。(品觀點記者張雅雲/台南報導)