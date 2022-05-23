林佳儀與前夫共同創業，卻被隱瞞債務問題。（衛視中文台提供）

林采緹、林佳儀、何妤玟、呂文婉等人近日在衛視中文台《一袋女王》分享離婚決定的關鍵時刻及離婚後的改變，林采緹提到當初前夫胡睿兒出事時，自己已經懷孕9個月，那時的她一心只想先把孩子生下來，於是選擇力挺與原諒，但後來還是過不去內心的坎，決定跟胡睿兒分居，她也那半年的時間走出憂鬱期，最後決定離婚給自己一個重新開始的機會。

林采緹表示當初胡睿兒因為案件鬧得沸沸揚揚時，身邊所有人都勸她離婚，但當時懷孕9個月的林采緹並沒有任何心情去處理婚姻，只想要先把小孩生下來再說，加上胡睿兒也很真誠的向她道歉，所以第一時間選擇原諒並且力挺，但她也坦承當時雖然嘴巴說原諒，其實心裡還是有疙瘩。小孩生下來之後，她慢慢思考兩人的婚姻關係，開始有負面情緒出現，以前不在意的小缺點也慢慢放大，例如胡睿兒個性比較小朋友，婚前林采緹都會費心照顧他，婚後卻開始覺得就會有點累。

認真思考之下，決定先跟胡睿兒分居半年，才能一個人好好思考兩人的未來，也避免胡睿兒在身邊會心軟，林采緹說那半年她是先搬回爸媽家住，一開始超級憂鬱，不只把自己關在房間，不想出門也不想吃東西，甚至看到自己就討厭。後來她努力逼自己用運動跟工作把時間填滿，經歷半年之後，曾經極度需要別人陪伴的林采緹，終於在30歲時學會不怕一個人吃飯，也終於讓她想通如果一個人比較好，為何要多一個人，決定要給自己一個重新開始的機會，心裡不再有疙瘩，毅然決然選擇離婚。

另外，林佳儀則是結婚沒有多久就決定和先生一起創業，兩人不只是夫妻還是工作夥伴。林佳儀說兩人一起創業時都沒有問題，甚至中間兩個小孩出生時，她都是做完月子馬上飛到冰天雪地的巴黎、紐約去談生意，為了兩人的事業賣力工作，反而是拚到年營業額破億後，林佳儀發現一天到晚有銀行來談事情，才讓以為應該可以自負盈虧的林佳儀覺得有點不對勁。林佳儀提出質疑後，先生就開始用品牌要擴大、行銷來跟她溝通，但溝通到最後兩人都是吵架收場，有次林佳儀決定直接去找先生的會計師查帳，對方不只不給看還回嗆她別以為賺很多，一年也才賺一百萬，林佳儀這才警覺但只能跟先生持續溝通。

後來林佳儀發現先生竟背著她跟媽媽調錢，當時媽媽心疼女兒很辛苦，不想讓女兒煩惱，加上公司的營業額的確很高，於是媽媽瞞著林佳儀把自己名下一間台北市信義路的房子辦理抵押貸款，再交給女婿使用，最後房子被法拍媽媽連一毛錢都沒拿回，更讓林佳儀內疚不已。林佳儀說後來決定離婚的關鍵是，有個週末早上警察來按門鈴後就把先生帶走，林佳儀推測可能是因為債務糾紛，至於先生當時的財務黑洞倒底有多大，林佳儀表示至今她仍是不清楚。本集將於5月24日(二)晚上10點衛視中文台播出。