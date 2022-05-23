伍佰＆China Blue成軍30周年《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，原定6月10、11、12、17、18、19日共6天於台北流行音樂中心演出，因考量本土疫情持續嚴峻，顧及表演團隊、工作人員及觀眾健康安全，伍佰成立的「太空彈劇團」今（23日）宣布將6場演出全部延至2023年初舉辦。

伍佰直到上周五仍緊鑼密鼓投入搖滾歌劇彩排工作，面對2020年以來最嚴峻的疫情造成演出又必須延期，他表示：「《成功之路》搖滾歌劇是一齣散播歡樂散播愛，讓人開心的作品，希望在疫情趨緩之後，大家可以開心且安心地來看戲。」其實伍佰先前台北小巨蛋兩場個唱已從2020年2度延期到2022年9月，去年高雄巨蛋演唱會也延期到2022年10月，這次伍佰＆China Blue《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇再度忍痛延期，伍佰儘管無奈，但為了大家的身體健康，只能持續盼望與粉絲們開心相聚的日子早點到來。

「太空彈劇團」目前正積極協調演出人員及工作人員共120人及北流的檔期和相關配套，屆時延期確定日期將於「成功之路搖滾歌劇」臉書粉專，及拓元售票系統公布，對造成所有觀眾的不便，致上萬分歉意。已購票並配合主辦單位延期時間入場欣賞表演的觀眾，可選擇保留購票紀錄，屆時可直接憑原票券入場；若選擇退票，退票流程與資訊，將於延期日期確定後，一併於「成功之路搖滾歌劇」臉書粉專以及拓元售票系統公布。