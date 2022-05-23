貨櫃三雄受到股東會行情及運價有望止跌回穩的雙重利多激勵，由即將於26日開跑股東會的萬海（2615）領軍大漲，今（23）日不到11點，股價就奔上漲停163.5元，另預計27日召開股東會的陽明（2609）及30日的長榮（2603），至午盤時也各大漲8％以上。整體航運股今天爆量逾三成、大漲6.8％。

貨櫃三雄近期因法人賣不停，股價陷入狹幅盤整格局，隨著股東會行情題材發酵，配合貨櫃運價止跌翻揚、SCFI指數終止連17跌，運價消息偏向正面下，航運股今天由萬海率先發動，股價直奔漲停，突破5日、10日及20日短期均線，並且以一根大紅棒收復季線約160.37元。

在萬海的領軍帶頭下，長榮、陽明股價盤中大漲超過8％，另外，榮運、台驊投控-KY、志信、四維航、裕民、慧洋-KY、中櫃等都大漲半根漲停以上，上市櫃航運股沒有一檔在盤下，至少都上漲1％。

據統計，上市航運股今天到近12點半時，成交值已接近600億元，成交值占比衝高至三成以上，約達32％，等於約吸走市場近三分之一的量能，也較上周五的246億元成交值激增1～2倍。