立法院社福及衛環委員會今天開會討論《菸害防制法》修正草案，並進行逐條審查。針對本次修法重點之一「禁菸年齡從18歲提高至20歲」，朝野立委達成共識，但對於未滿20歲是否可購買菸品加熱器，意見仍有分歧。

行政院擬修正《菸害防制法》第16條和第17條，提高禁止吸菸年齡及供應菸品年齡至20歲，以有效保護青少年健康。針對第16條「未滿二十歲之人及孕婦不得吸菸」，在場立委達成共識並通過；至於第17條「任何人不得供應菸品予未滿二十歲之人」，部分立委認為，應將菸品吸食器一併納入條文，但衛福部認為無此必要，該條文保留，有待黨團協商。

國民黨立委林奕華認為，菸品和菸品吸食器販售對象都應僅限於20歲以上，因此建議在第17條加入「菸品吸食器」。衛福部次長石崇良回答「菸品已經不能賣了，還禁吸食器做什麼？」他認為，既然20歲以下者無法購得菸柱（菸品），就沒有意義購買菸品吸食器。

林奕華強調，買加熱器就是為了抽菸，大家都知道菸品沒那麼好管理，一個人買了也可以和其他人分享。民進黨立委莊競程也表示「部分認同」，他指出，如果未成年人拿到載具（菸品吸食器），可能去拿別人分享的菸品來使用，需要再思考討論，但防不勝防，成年人也可能拿吸食器給未成年人使用。

國民黨立委林為洲也支持將菸品吸食器加入禁止20歲以下購買的範疇，只要菸品這樣禁止，所有吸菸的必要元件就需要被禁止，「只買吸食器，難道是當裝飾品嗎？買回去就是要抽菸啊！」因此他強烈建議應以同樣標準來禁止菸品和吸食器。

民進黨立委陳瑩也表示，過去從來沒有把打火機視為菸品，菸草是菸草、金屬是金屬，而菸品加熱器和打火機是同樣的功能，為何可以視為菸品管理？她更反諷，難道以後香菸的「菸」字，要加入「金」字部首嗎？

石崇良回答，如果成年人供應菸品給20歲以下者，就已經違反《菸害防制法》第17條。他再度強調，無論是吸食器或吸菸必要之元件，都不需要在這裡多加規範，規範菸品本身就足以保護青少年了。

另外民眾黨立委蔡壁如指出，最近立法院修憲委員會正在修法「18歲公民權」，如禁菸門檻提高至20歲，是否會有所衝突？並詢問門檻提高到20歲的科學依據。石崇良指出，基於神經學研究顯示，人體腦部發展到20歲才會完整，且過去國內吸菸調查指出，18歲到20歲年齡開始吸菸者，對於未來吸菸習慣有很大的影響；提高禁菸門檻，並不與憲法或法律上的「成年定義」掛勾。