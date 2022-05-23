女性容易缺鐵，2017~2020年國民營養健康狀況變遷調查成果報告也指出，台灣女生1~44歲的鐵攝取都不夠，而且以13~15歲最低。對此營養師程涵宇列出了補鐵食物清單Top12，沒想到眾人以為含鐵量超高的櫻桃竟不在榜上，豬肝也沒有排進前5名。

營養師程涵宇在臉書粉專指出，人體對鐵的吸收效率其實會依據身體需不需要鐵、攝取量等來自動調節，像是身體鐵含量高時，吸收效率小於5%；身體鐵營養狀況好時，吸收效率為14%~18%；當身體鐵含量低的時候，吸收效率則高達35%~40%。而缺鐵時容易出現疲勞、手腳冰冷、臉色蒼白、容易喘、頭暈頭痛、指甲易裂、舌頭易痛、心悸、不寧腿症候群等症狀。

有許多人習慣吃蘋果補鐵，但其實蘋果的鐵含量很低，100公克只有0.1毫克的鐵，吃完一整顆則只有0.2毫克的鐵；另外還有謠傳是「補鐵水果」的櫻桃，鐵含量也非常低，一顆櫻桃的鐵含量四捨五入後為0毫克，吃12顆才勉強有0.2毫克的鐵。

對此程涵宇列出真正的「超級補鐵食物Top12」，分別為鵝肝、豬血、刺蔥、鴨血、鵝腿肉、豬血糕、九孔、豬肝、紅莧菜、文蛤、山芹菜、紫蘇。另外在補鐵時要記得把握「多樣化飲食」的原則，每一餐都要包含豐富的肉類、海鮮食物與富含維生素C的食物，才能夠促進鐵的吸收。