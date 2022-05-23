神棍樂團擅長以西洋搖滾融合南北管、佛道、客家等元素，創造獨特的音樂曲風。（三立提供）

由夢田影像出品、蘇麗媚監製的音樂紀實節目《滾動的詩》，是《書店裡的影像詩》第4季計畫，由15組台灣獨立音樂人「以詩入歌」為主題進行創作，將台灣1920年代到2020中的15首現代詩化為音樂，由擅長文學與音樂議題梳理的符昌鋒導演領軍，符昌鋒導演去年甫獲得金鐘獎，作品《不羈》拍攝紀錄賴和、殷海光、李雙澤、陳定南等台灣前輩。 本次以15集的影像紀實節目呈現當代文化，以音樂影像帶領觀眾讀詩，呈現跨時空的對話，於對話中探討當代可能被忽略的社會議題。

神棍樂團過去以西洋搖滾融合南北管、佛道、客家等元素，創造獨特的音樂曲風，上一張專輯甫入圍金曲獎最佳樂團，著名於用搖滾樂的批判精神與民俗文化交疊。這次以詩人鴻鴻的作品〈不要再對我打槍〉進行創作。詩人鴻鴻不僅活躍於詩壇，也知名於劇場、電影、文學的跨界創作。該詩作緣起是情詩背景，但透過關注社會議題的詩人鴻鴻之手，呈現非常趣味與諷刺感的面貌，神棍樂團更是以直截豐沛的搖滾樂，直球對決，呈現大聲疾呼的爽快態度。

《滾動的詩》音樂紀實節目除了連結台灣文學與台灣獨立音樂文化，更拓展至充滿在地獨具風貌的台灣獨立書店，由參與《滾動的詩》紀實節目的詩人、音樂人、導演在全台10家獨立書店展開10場不同詩作與議題的討論，以「以音樂讀詩．詩歌滾起來」獨立書店巡迴講座為名，希冀串連起文化的跨業合作，也進行對社會溫柔改變。透過實體與線上講座，推動音樂紀實節目想要與社會對話與探討的核心：「一首詩歌是不是可以改變世界？」。

日前夢田影像邀約到這集的主角鴻鴻、神棍樂團現身於台北的獨立書店永樂座×失戀排行榜，與書店主人石芳瑜一起暢談，從詩作到歌曲、再到議題的深度思考。 也正式宣告 以音樂讀詩．詩歌滾起來」獨立書店巡迴講座的展開，走訪的獨立書店包含台北永樂座×失戀排行榜、台北詩生活-詩人雜貨店、台北有河書店、台南烏邦圖書店、新竹瓦當人文、新竹或者書店、台中新手書店、高雄三餘書店、基隆見書店。

本節目同時獲入選 2022 台積心築藝術季，過往入選藝術季的作品獨具台灣文化與藝術高度的代表作，包含魏海敏大師作品、吳興國大師的當代傳奇劇場。本次《滾動的詩》音樂紀實節目入選其中，不僅是肯定與殊榮，過程中更得到台積電文教基金會溫暖的支持與建議，為台灣文學與文化的推廣之路更具意義。節目將於6月11日（六）於公視、Vido 首播，台視、三立都會台、夢田影像YouTube等各平台陸續播出上架。