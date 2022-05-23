俄羅斯入侵烏克蘭引發西方各國發動制裁，高科技產業是被外界鎖定的主要產業，包括台積電、英特爾及超微（AMD）等大廠都宣布停止對俄羅斯出貨，進而讓俄羅斯科技與武器發展受到限制，近日則傳出俄羅斯公司推出使用大陸兆芯x86架構處理器的主機板做為替代品，不過此消息遭到兆芯否認。

Tomshardware報導，目前超微與英特爾沒有在俄羅斯販售產品，導致俄羅斯需要找到替代品，近期在俄羅斯、大陸、立陶宛和土耳其都設有辦公室的主板製造商Dannie推出一款使用大陸兆芯x86架構的處理器主機板，被認為就是要提供給俄羅斯。

報導指出，雖然這款晶片幾乎無法與超微和英特爾的產品競爭，但它相容大多數的應用程序和操作系統，因此在實務上能夠滿足俄羅斯的需求，並替代超微與英特爾的處理器。

此外，Dannie擁有每個月生產數萬塊主機板的實力，確實可以滿足俄羅斯政府的需求，對兆芯而言，能增加更多市場也是一大利多，即使他們的產品無法用在更高階的運算上。

然而兆芯一位不具名高層則否認此事，強調公司專注在大陸的業務，並無將產品出售給其他國家的打算，兆芯也向合作夥伴發出公告，強調他們應該要了解並遵守公司的政策。