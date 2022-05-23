劉容嘉害羞透露遇到喜歡的人，會變得比較主動。（東森提供）

身高168公分的派翠克（右）突被小s傷害。（東森提供）

由小S（徐熙娣）主持的東森綜合《小姐不熙娣》，日前邀請到秉持著慢慢來比較快的劉容嘉，與急性子的吳怡霈討論「急性子VS慢郎中」，沒想到性格急躁的吳怡霈自爆過去曾為了愛情容忍交往3年的男友從不公開兩人關係，最後才發現原來對方正在劈腿ing，從此對在感情裡總是慢郎中的男性抱有懷疑，她也透露目前已有穩定交往對象。

吳怡霈透露自己非常不認同喜歡在感情中拖拖拉拉的人，她透露曾有一任男友在她屢次詢問為何不向身邊親朋好友介紹她時，對方都推託說彼此關係還沒到很確認、再緩緩，但當時兩人已交往3年，後來她才發現對方在感情中很慢的主因是正在劈腿，而且已經有另外的交往對象。小S聽完怒轟：「太不尊重人了，就是個爛人！」吳怡霈坦言這對她造成很大的陰影，後來只要遇到慢郎中的男生都會忍不住懷疑對方。

小S問現在是否有男友？吳怡霈大方回應目前有穩定交往對象，再問外型及身高，她則透露男友長相還不錯、雙眼皮、身高173cm、有些肌肉。孰料小S聽完超震驚，笑說：「原來是小精壯的，而且在節目上好久沒聽到173這個數字，除了他（派翠克）之外。」身高168的派翠克躺著也中槍，小S繼續虧他：「生活上有沒有不方便的地方？」惹得派翠克哭笑不得，小S自己也笑到流眼淚。

平常是個慢郎中的劉容嘉談及自己的感情觀，透露自己很害怕愛超進度的對象，這反而會讓她滅火。目前與圈外男友低調交往多年的劉容嘉，鮮少在節目上提及對方，這次她在節目上首度公開他們交往的過程，劉容嘉表示其實兩人當初認識時，她已經另有喜歡的對象，但男友仍非常有耐心的陪在她身邊、不疾不徐的追求，最後成功打動她的芳心。劉容嘉滿臉通紅地回憶當時的場景，男友拐著彎告白說：「我好像沒有問妳，我們可不可以在一起，就牽妳的手」，劉容嘉只好投直球回覆：「那你閉上眼睛，我來回答你。」語畢，立刻親上去，超主動的回應，讓眾人聽了嗨翻。她羞笑說：「當妳遇到比妳更慢的人，就會被激發出急性子的一面」。本集《小姐不熙娣》將於5月23日晚間10點播出。