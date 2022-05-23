北市知名高中謝姓女教師、陳姓男教師向來不睦，陳師先向北市府陳情，指控謝師長期遲到，偷拿他的相片，謝師認為，不實陳情內容，已經損害她的名譽提告求償50萬，並要求將判決放在學校官網、以及系辦的公布欄7日，士林地院審結，判決謝女敗訴，陳師不須賠償，也不用公開判決書全文。

謝女、陳男同為英文科教師，兩人本有嫌隙，去年陳師先向北市府陳情，指稱謝師拿走他的照片、用紙蓋住他的飯盒、上課遲到等，希望市府能夠查明，謝師認為指控均為不實，侵害他的名譽，要求陳師賠償50萬，並將判決書全文，放在學校的官網首頁，以及英文科辦公室公布欄張貼7日。

陳師認為，謝師上課遲到是他親眼所見，並要求謝師解釋她長期上課遲到的惡習，「這樣是否有構成教師不當行為」。判決指出，用紙蓋飯盒是因為書局業務員，看到便當蓋打開，擔心有蚊蟲、灰塵飛入餐盒，用白紙蓋起來，害他誤會是謝師深感抱歉，另外，根據陳師自陳，她2019年起擔任導師，常要利用下課時間處理學生問題，無法準時在打鐘離開教室，也曾與學生解釋過不準時的原因。

判決指出，謝師經常上課遲到，雖有正當事由，但陳師向市府陳情內容，並非無中生有，難以認定有不法侵害謝師的名譽，駁回謝師請求。