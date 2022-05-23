台北市長柯文哲昨（22）日驚爆快篩陽，晚間他透露PCR確診，CT值16。不過國民黨台北市議員游淑慧指出，柯文哲確診後才說要用確診者角度去看如何優化，讓她質疑若沒等到柯文哲確診，台北市是否就不以確診者的角度進行優化，狂酸「難怪人家說官員都高高在上，這樣是不是陳時中也要確診一下，他才會知道大家的苦！」

游淑慧今（23）日在《POP搶先爆》接受媒體人邱明玉專訪，兩人談到柯文哲確診一事時，游淑慧指出現在確診已經變常態，不可能周遭都沒人確診，呼籲大家小心謹慎面對的同時，儘量用平常心去對待疫情。

游淑慧表示，柯文哲確診後說要用確診者角度去看如何優化，讓她認為不是很妥當，驚呼「我的天啊！都100多萬人確診了欸，那如果沒有等到你柯文哲確診，台北市就不以確診者角度去優化嗎？難怪人家說官員都高高在上，這樣是不是陳時中也要確診一下，他才會知道大家的苦」。

此外，游淑慧也提到，柯文哲數次喊話要快篩陽視同確診，但當他與台北市副市長黃珊珊快篩陽時，卻都去做PCR篩檢，而大部分的民眾就跟柯文哲與黃珊珊一樣也會想確認，「所以他不應該一直說快篩就是陽，不要來PCR、不要來浪費量能，因為你跟副市長都想做PCR確認嘛！」

游淑慧說，快篩陽是否可以直接給藥，屬於醫學上處理的過程，這部分交由專業去論定，但PCR的部分民眾實際上就是有需求，酸「像柯文哲跟黃珊珊應該就是屬於心態上的需求，因為他們應該也沒有什麼要請保單或是休假的問題吧」。