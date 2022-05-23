嘉義城隍廟特別花費近400萬元，購買1萬2000劑快篩和4萬2000瓶乾洗手，送給嘉義市政府和國中小幼學童。（呂妍庭攝）

今受贈儀式上，嘉義市長黃敏惠強調這些防疫物資就像及時雨，一定會珍惜，並加以善用。（呂妍庭攝）

嘉義城隍廟特別花費近400萬元，購買1萬2000劑快篩和4萬2000瓶乾洗手，送給嘉義市政府和國中小幼學童。（呂妍庭攝）

嘉義城隍廟特別花費近400萬元，購買1萬2000劑快篩和4萬2000瓶乾洗手，送給嘉義市政府和國中小幼學童。（呂妍庭攝）

足感心！疫情持續升溫，快篩劑已是不可或缺的防疫物資，嘉義城隍廟特別花費近400萬元，購買1萬2000劑快篩和4萬2000瓶乾洗手，送給嘉義市政府和國中小幼學童，另訂25日下午7點和29日上午9點在廟埕免費發送500分快篩劑給需要民眾，今受贈儀式上，嘉義市長黃敏惠強調這些防疫物資就像及時雨，一定會珍惜，並加以善用。

黃敏惠說，疫情轉為嚴峻，雖然市府日前已訂購了快篩劑，但當時國內快篩劑被中央徵用，已下訂的快篩劑預估要等到7月分才可能有，感謝嘉邑城隍廟董事長賴永川及全體董監事的支持，以及嘉義市藥劑生公會理事長林宜鋒的幫忙，讓嘉義市有防疫物資可以做好防疫工作，「很感動」，強調這些重要防疫物資就像及時雨。

黃敏惠說，相關防疫物資，市府都有安全存量，在最需要的時候可以提供，但還是會擔憂疫情嚴重時不夠。林宜鋒表示，這次疫情風暴，地方急需防疫物資，嘉邑城隍廟大力相挺促成這件美事，公會當然也義不容辭要，甚至搶運這批快篩劑來嘉義，未來也希望大家有錢出錢，有力出力，為防疫工作盡一分心力。

賴永川董說，國內疫情日趨嚴重，延燒快達高峰，為發揚城隍爺慈悲為懷的精神，經過臨時常董會議討論一致同意，特別花費將近400萬元購買乾洗手及快篩劑，捐贈給嘉義市政府及國中小幼兒園使用，並在25日下午7點和29日上午9點兩個時段免費發送各500分快篩劑給民眾，有需要的民眾可來領取。

嘉市衛生局長廖育瑋說，快篩陽就是確診目前還未全面，僅限定幾類對象，但市府一直有跟中央爭取，希望可以全面認定快篩陽就是陽，如此一來可避免再透過PCR確認，因等待結果時間，錯過黃金用藥期。

廖育瑋說，現在抗病毒用藥，最好在48小時到120小時內投藥才能達到最好的藥效發揮，目前嘉市尚有4000多人分量「還夠」，另除了10個中央指定配付的點外，也有45家診所可以開藥，衛生局會協助調播藥物配給，未來如快篩陽就是陽政策上路，將視量能狀況，鼓勵更多診所加入。