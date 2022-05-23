立法院司法及法制委員會今（23日）審查《刑法》相關條文修正草案，有鑑於網路犯罪及網路駭客攻擊日趨嚴重，立委黃世杰及劉世芳等提出臨時提案，增加資安人員人才誘因，建請法務部在3個月內研議提升調查局資安及網路偵查人員專業加給的可行性並提出報告，增加攬才、留才的誘因。

劉世芳表示，現在的犯罪樣態在網路世界裡面是其實是跨域，而且是跨國界、還有跨專業領域，未來這些資安的專業人才都會被別的地方拉走，包括國防部、內政部警政署這些跟網路相關的。因此，建請法務部在3個月內研議提升調查局資安及網路偵查人員專業加給的可行性，並提出報告。

法務部長蔡清祥答詢說，調查局樂見提升資安人員的專業加給，但這還是要由行政院決定，法務部會先研究，在獲得立委認可後，再向上級爭取。

調查局長王俊力也指出，根據統計，調查局去年受到駭侵件數共68萬4千多件，資安人員的負荷及壓力都非常重，去年調查局招聘資安分析師，便因為薪資過低，一個都沒有招募到，因此，調查局非常贊同這項提案。