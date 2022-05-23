紅雀神捕莫里納（Yadier Molina）終於也一圓投手夢了，在老英雄普侯斯（Albert Pujols）本月中登板表演「二刀流」之後，紅雀23日藉著痛宰海盜的機會，讓莫里納也登上投手丘過過癮。莫里納投了9局下半，被打4分，自嘲害隊友沒能聯手拿到完封。終場紅雀18比4大獲全勝。

Now pitching, number 4, Yadier Molina! pic.twitter.com/NRV40yz3C0 — St. Louis Cardinals (@Cardinals) May 22, 2022

Off the bench and out of the yard! pic.twitter.com/nOALeoa1Uf — St. Louis Cardinals (@Cardinals) May 22, 2022

海盜此戰被打得潰不成軍，紅雀第2局整整打了10個人次，海灌6分，普侯斯第5局轟出陽春炮。前8局打完紅雀以13比0遙遙領先，海盜眼見大勢已去，換上二壘手范梅特（Josh VanMeter）來投球。范梅特的四縫線速球可達70英里（時速112.7公里），但還是被打得很慘，包括普侯斯的單場第2轟。范梅特單局失5分，但比起自家的先發投手威爾森（Bryse Wilson）還好一點，威爾森登板1.2局狂失7分。

9局下半，18比0的紅雀也開始消耗垃圾時間，派出捕手莫里納登板。莫里納此戰沒有打擊，反而是做為專職投手上場。第一個打者是日籍打者筒香嘉智，雙方周旋到兩好三壞，莫里納的四縫線僅有60多英里（時速不到100公里），終於被筒香嘉智轟出全壘打。

賽後莫里納與普侯斯鬥嘴，兩人的投球紀錄都是登板1局被打4分。普侯斯說：「我起碼有拿到1個出局數才被轟，你是第一個就被轟了。」莫里納說：「因為那時在下雨，我抓不住球，不然我就能使出指叉球了。」