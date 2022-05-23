新竹縣政府為照顧青年不同面向需求，在5月至6月間舉辦一日職人體驗、青年成家、培力講堂等活動。其中「守護綠色棲地」、青年交友活動「X＋（成家）友愛公益」，以及「一日職人體驗ｘ木酢達人」3場皆為免費活動，即日起開放報名。

新竹縣人口平均年齡39歲，是全台第2年輕的城市，新竹縣長楊文科表示，為讓年輕人的真實需求與聲音可以傳達出來，他上任後成立青年事務科，規劃系列青年參與活動，落實青年政策善環境，讓青年朋友迎向幸福未來，今年下半年也持續針對青年，安排多場活動。

縣府教育局指出，5月28日將舉辦青年培力講堂「守護綠色棲地」，將到新豐紅樹林生態區濕地實地踏查，讓學員體驗到環境的美，並規畫荒野保護協會新竹分會講師講座，讓青年了解到家鄉的環境，以及面臨的危害。

第3場「X＋友愛公益」也將在6月11日登場，報名日至5月29日，邀請新竹縣居民或在新竹縣就學、工作之 22到45歲單身男女報名，在新月沙灣安排浪漫的淨灘活動，讓青年男女在戶外活動中自然而然認識、發現對方的優點，進而成家。

另外，縣府也6月25日規畫「一日職人體驗ｘ木酢達人」，由台灣新創團隊-木酢達人，在湖口鄉木酢達人工作站舉辦一日體驗，帶領參與者感受到林木的生命紋路，利用自己雙手創作，感受木料的溫度，將校園剩餘林木資源搖身一變作為椅凳的料材，體會到森林循環的永續概念，歡迎15到29歲設籍或就讀、就業於新竹縣學生或工作者來報名。