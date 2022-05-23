1名男網友在《爆料公社app》發文，他女友在閨蜜的建議下當起直播主，一開始都很正常，怎料現在只要觀眾在直播間送禮物給女友，不管任何要求，女友都會照做，某次女友更在直播間大方露奶，原PO超傻眼，貼文一出引起熱議。

原PO在《爆料公社app》發文，他的女友被閨蜜找去做直播主，一開始和觀眾們都是正常互動，直到朋友們告訴他，女友最近越來越誇張，原PO利用工作之餘看一下女友的直播，但對方一切正常，沒有任何超過的行為，事後才知道他進入聊天室時對方看的到，所以才會比較乖。

原PO借朋友帳號登入直播後發現，只要有人送女友禮物提出任何要求，女友都會接受，小到露肚臍穿短褲，大到抖奶露底褲，有次還有人刷火箭要女友露奶頭，結果女友真的照做，還開心叫人家「親愛的」，他氣到找人來理論，對方竟嗆他「窩囊」，他當初為了幫女友衝直播人數，找了一堆兄弟拜託大家追蹤，怎料現在女友露奶畫面全被看光光，讓他不知道該如何是好。

文章曝光後網友們紛紛留言：「送那些禮物是可以換錢嗎」、「分手吧！愛慕虛榮的女人不要也罷」、「你過不去的坎應該是兄弟都看過，如果是陌生人你就可以驕傲的別人只能看吃不到，但還是會有心理作用，不好說」、「兄弟妻，眾人戲」、「或許她不適合你」、「下個會更好」。