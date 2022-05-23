小米今(23)日宣布，與徠卡相機宣佈正式達成行動影像戰略合作，雙方聯合研發的第一款影像旗艦手機將於今年7月正式問世。

小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍表示，小米專注於打造極致的用戶體驗，也一直希望將手機攝影的能力發掘到極致。小米與徠卡認同彼此的追求與理念、欣賞彼此的優勢與行業影響力，此次合作將為小米的影像戰略提供強大的助力。在合作中，從光學設計到調教審美取向，雙方的創新技術、產品哲學與影像理念，經歷了空前的深度碰撞與融合。

徠卡CEO Matthias Harsch表示，小米與徠卡都是全球化的高端品牌，在這次深度空前的合作中，雙方都為了給消費者提供行動攝影新時代而不斷努力。我們堅信，雙方首款聯合開發的影像旗艦手機會讓我們的前瞻性創舉為大家所知。我們會為移動攝影領域的消費者提供無與倫比的畫質、經典的徠卡審美、不受局限的創意，並開創行動影像的新時代。

小米、徠卡雙方也向外界表明，此次的合作是深度空前的全方位影像戰略合作，不僅如此，雙方聯合研發的第一款影像旗艦手機將於今年7月正式問世。