國內疫情急速升溫，守護第一線的醫護人員更加艱辛，龍湖餐廳、祥鈺國際同濟會等民間團體，23日聯合捐贈中醫大新竹附設醫院醫護團隊600顆熱騰騰的「龍粽」，用實際行動為醫護人員加油打氣。

中醫大新竹附醫院長陳自諒感謝民間團體用行動力挺醫護人員，強調這項善行對中醫大團隊士氣有很大的幫助，所有站在第一線的醫護人員每天艱辛恪守職責，戰戰兢兢與病毒對抗，有了外界的暖心援手，第一線防疫人員更有信心戰勝疫情。

這項由龍湖宴會館發起的包粽挺醫護活動，獲得新竹玉山獅子會、祥鈺國際同濟會、鑫浩科技公司、億合國際貿易實業公司等民間團體認同協辦，讓人敬佩的是，21日他們才攜手前往尖石鄉偏遠山區，探視弱勢清寒家庭學童，致贈生活物資和粽子。

龍湖餐廳董事長蘇永勝表示，新冠病毒疫情升溫，守護第一線的醫護人員更加艱辛，希望透過捐贈粽子的溫暖舉動，提前祝賀大家端午佳節快樂，也讓醫護人員知道他們不是孤軍奮戰，大家一起攜手挺過疫情關卡。

發起包粽挺醫護的龍湖餐廳，在這一波疫情中受創嚴重，幾乎所有婚宴、宴客訂桌都退光了，老闆蘇永勝為了30多名員工的生計，一個月前開始帶領員工們包「龍粽」，賣粽維持所有源員工生計。

雖然微薄利潤僅能勉強發放員工薪水，但蘇永勝認為醫護人員受疫情衝擊更大，只有醫護人員撐住，民眾才有機會戰勝新冠病毒疫情。