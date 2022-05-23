美國總統拜登和日相岸田文雄聯合記者會

就在美國總統拜登和日相岸田文雄承諾，雙方將緊密合作，以反制北京在亞洲與日俱增的影響力之際，他周一表示，支持日本加強防禦能力的計畫。

這是拜登上任後首度訪問亞洲，據路透23日報導，白宮在拜登和岸田文雄會談後發表的聲明中說，拜登讚揚岸田加強日本的防衛能力的決心。而岸田文雄說，他告訴拜登，日本會考慮各式選項，以加強包括報復在內的防禦能力。而這顯示，日本的國防政策可能有所轉變。

另一方面，岸田文雄說，在各方要求安理會改革的呼聲愈來愈高的情況下，他已獲得拜登支持，讓日本成為安理會常任理事國。拜登和岸田文雄都認為，有必要改革並強化包括安理會在內的聯合國。這位白宮主人表明，安理會改革要是能實現，將支持日本成為常任理事國。

中俄都是目前的安理會常任理事國，由於兩國關係密切，而北京的態度日益強硬，在亞洲引發與日俱增的擔憂。拜登是周日晚從南韓抵達日本，將於周二返美。