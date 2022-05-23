宜蘭縣今（23日）天新增1473個確診者，累計29823例，有趨緩的現象。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣今（23日）天新增1473個確診者，累計29823例，有趨緩的現象；宜蘭縣長林姿妙宣布，即日起至6月5日，全縣134處社區照顧關懷據點暫停課程，另長青食堂及據點餐飲服務持續提供取餐及送餐服務，使長者用餐無虞。

宜蘭縣政府指出，去年全國疫情三級警戒期間，縣府結合聯禾有線電視03台公用頻道，每日播放「宅一起‧守護您」系列課程，陪伴長輩在家做運動，大受好評。

縣府社會處林蒼蔡表示，社區關懷據點為期2周課程暫停服務，即日起至6月5日，為了延續長輩平時運動的習慣、維持生活機能，此次停課期間將恢復「宅一起‧守護您」的線上課程，每日早上8時至9時播放及下午4時至5時重播。

林蒼蔡指出，藉由線上課程，透過有氧、肌力及認知訓練等課程，增加長輩的肺活量、肌耐力及大腦訓練；這次也加入手作DIY、養生樂活甜點自己做及歌唱教學等課程，讓長輩們在家防疫不無聊。

而校園疫情方面，今天新增確診學生數共232人、教職員工27人，累計共4448位學生、431位教職員確診；衛生局長徐迺維指出，中央預估高峰會落在5月底，因學校這周停課也是關鍵的1周，先阻斷感染源、降低染疫風險。

至於宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率已達84.5％，第二劑涵蓋率已達79.3％，第三劑涵蓋率已達63.7％；徐迺維指出，目前縣內疫苗量足夠，鼓勵民眾前往施打，以加速提升疫苗涵蓋率。