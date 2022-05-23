影音串流平台Netflix 21日在其臉書粉專為韓劇《還有明天》宣傳時，截取劇中畫面，加上「台灣買不到快篩」、「被早上7點排隊的人買光」等文字製成迷因圖，引發大批網友不滿後刪文、甚至引爆退訂潮，Netfli 隨後於今早發文道歉，表示未來會更審慎審核工作。但對此爭議，媒體人趙少康引用蔡英文總統曾說的一句話「沒人須為自己的認同道歉」，轟蔡政府讓人民處於綠色恐怖的陰影中。

Netflix今（23）日在臉書粉專更新貼文指出，感謝所有粉絲、網友及訂閱戶的批評指教，21日在社群發布的貼文，因未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性，發布不合時宜且容易造成社會大眾誤解的圖文，造成爭議和風波，已深自檢討。

對此，趙少康今（23日）在臉書以「沒人需要為自己的認同道歉」為題，指責衛福部長陳時中落後部署導致台灣快篩大缺貨，引發民怨，Netflix小編發揮創意，緊抓時事製作哏影音，宣傳韓劇「還有明天」，卻引來大批塔綠班出征攻擊，最後竟被迫刪文並公開道歉。

趙少康質疑，如果快篩真的不缺貨，為什麼政府還要用實名制，採取一人限購五劑的「配給式」販賣？即使超商買得到，價格也不是許多長期或大量使用者可以負擔，「光是「0+7」以篩代隔措施，要出門必須至少快篩7天，就是一筆上千元的花費。」，他直言，相較部分國家的快篩免費發送，Netflix替台灣人反映缺快篩的現象，何錯之有？

趙少康怒批，面對快篩問題，陳時中曾說「覺得價格不合理，你可以不要買」，展現何不食肉糜的高高在上，罔顧民眾對快篩試劑的需求不是「想要」而是「必要」；蔡英文被問到要不要到新北視察疫情時，也只丟下一句「發言人回答」，轉頭就走，民眾只是用調侃方式發洩不滿，網軍就立刻出動「鎮壓民怨」，他狠酸，「真是好大的威風」。

趙少康直言，總統蔡英文曾經信誓旦旦的說「在我當總統任內，沒有人需要為自己的認同道歉」，曾經在鄭南榕遺像前立誓「收購粉專、培養網紅，我無法接受」，言行落差這麼大，真是十足的諷刺！

最後趙少康呼籲，身為「四軍統帥」的蔡英文應約束網軍收斂，不要讓人民處於「綠色恐怖」箝制言論的陰影下，「連調侃時事宣洩苦悶的權利都被奪走」；蔡政府成天只想著如何利用媒體造神，對疫情只用觀光式、煙火式的關心手段，在關鍵時刻做做秀敷衍人民，掩蓋不了國內醫療與防疫的事實。