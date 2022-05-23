疫情指揮中心今天公布6萬6247例本土病例，另新增36例境外移入、40例死亡個案，此外中重症新增173人，當中包含130名中症、43名重症個案，目前單日最高中重症紀錄仍是昨天的256人。

指揮中心表示，死亡個案中包含2名兒童，年紀分別為1歲與3歲，其中1歲死亡個案為男嬰，無慢性病史，死亡當天於家午睡，被家人發現叫不醒昏迷，緊急送醫無呼吸心跳，急救無效，法醫相驗沒有外傷瘀青，醫院急救採檢新冠陽性，死因為新冠肺炎。

另一名3歲男童也沒慢性病史，5月16日發燒38度多，快篩陽性，到醫院採檢PCR返家，5月17日41.3℃ 四肢發紫，到急診意識喪失，四肢痙攣抽搐，頭部僵硬，有肺炎和腦水腫情形，合併嚴重腦炎缺氧神經性休克，使用瑞德西韋與其他降腦壓藥物急救，但5月20日仍因病況惡化過世，腦炎併神經性休克，目前共累計14例兒童重症，這是第6例出現腦炎的重症個案，累積兒童已有4死。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今公布的1歲男嬰死亡，為今年年紀最小的死亡個案，法醫檢驗時發現Ct值僅9點多，至於究竟是因何種病程導致死亡，目前難以確認，因此死因仍以新冠肺炎呈現。